Donna morta in un condominio, sospettato il marito

Sospettato per la morte della moglie Caterina Di Stefano di 46 anni, trovata senza vita nell'androne del palazzo in cui viveva, in via Mascagni a Caltagirone, ha trascorso la notte in carcere Giuseppe Randazzo di 50 anni. La procura di Caltagirone al termine dell'interrogatorio durato tutto il pomeriggio e buona parte della sera avrebbe trovato evidenti riscontri nella morte della donna e così ha deciso di disporre il provvedimento di fermo dell'uomo. Gli investigatori sanno che i due litigavano spesso e la vittima aveva avviato da un mese la causa di separazione, iniziativa che l'uomo sembra non avesse accettato. Marito e moglie, dopo pranzo, avrebbero avuto una lite sul pianerottolo di casa finita tragicamente. Randazzo ha subito ammesso ai poliziotti intervenuti dopo una segnalazione anonima fatta da alcuni vicini che avevano sentito delle grida, di avere litigato con la moglie.

