Donne tra disoccupazione, precariato, violenza, solitudine: il dibattito a Catania

Donne tra disoccupazione, precariato, violenza, solitudine. Sono gli elementi che connotano una vera e propria questione femminile dentro la questione meridionale, dentro la crisi siciliana. Nell'isola ha un lavoro appena il 30% delle donne, spesso è occupazione precaria, con contratti non standard, part time involontario e anche lavoro nero. I femminicidi sono notizia quotidiana. E la solitudine è quella di chi denuncia e non viene protetta, di chi viene discriminata nel lavoro perché madre, di chi guadagna meno solo perché donna, di chi non può contare sull'efficienza del welfare, che nell'isola non c'è.

Se ne parlerà mercoledì a Catania nel corso di un dibattito organizzato dalla Cgil Sicilia e dalla Camera del lavoro di Catania, che si terrà a partire dalla 9.30 presso l'oratorio dei Salesiani, in via S. Maria delle Salette 116. In apertura ci sarà un flash mob di uomini della Cgil provenienti da tutta la Sicilia, "per sottolineare - dice Gabriella Messina, segretaria confederale della Cgil Sicilia - che la battaglia per i diritti, la sicurezza, le libertà delle donne è battaglia di tutti, è obiettivo per la crescita civile e sociale della Sicilia e dell'intero Paese".

L'iniziativa si inscrive nell'ambito della mobilitazione nazionale 'La via maestra' che indica nell'applicazione della Costituzione la main road per l'affermazione dei diritti e delle libertà di lavoratori e lavoratrici e che culminerà nella manifestazione nazionale del 7 ottobre.

"I diritti delle donne sono sanciti a chiare lettere dalla Carta fondamentale, ma soprattutto in Sicilia sono ampiamente disattesi - sottolinea Messina -. I numeri lo dicono. Per questo riteniamo che la sfida debba partire da qui, per le donne e per i diritti di tutti i lavoratori e i pensionati". A questo appuntamento ne seguiranno altri nell'isola sui temi dei giovani, dell'istruzione, delle aree interne, del precariato, della difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico.Mercoledì il dibattito sarà presieduto da Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere della Cgil Sicilia, la relazione introduttiva sarà di Rosaria Leonardi, della segreteria della Camera del lavoro di Catania e le conclusioni di Lara Ghiglione, segretaria nazionale Cgil. In programma anche l'intervento di Gabriella Messina e di lavoratrici.