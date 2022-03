San Giovanni La Punta: prima edizione del premio "Donne puntesi esempio di vita"

Prima edizione del premio "Donne Puntesi esempio di Vita". Martedì 8 Marzo in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" presso la Sala Conferenze della Protezione Civile a San Giovanni la Punta alle ore ore 17:30. Un giorno speciale per il comune di San Giovanni la Punta che premierà le donne Puntesi che si sono distinte. Premio voluto fortemente del paese pedemontano, Nino Bellia, e dall'assessore alle pari opportunità, Piermaria Capuana

"Vogliamo dare valore con un riconoscimento a quelle donne che si sono distinte nell’ ordinario in maniera straordinaria - afferma l'assessore alle Pari opportunità Piermaria Capuana - un momento di grande riconoscenza che renderà omaggio alle donne Puntesi d’esempio per l’intera cittadinanza- bisogna ricordare che le Pari opportunità puntano attraverso l’uguaglianza di genere a rimuovere ogni discriminazione e barriera sociale si ponga nella vita sociale e lavorativa. Per questo è importante che sul territorio si lavori non soltanto l’8 marzo ma affrontando sempre il tema, con delle azioni che devono determinare un percorso civico e culturale, affinché non esistano differenze di trattamento basate sul genere, sull’ età, sulle preferenze sessuali, etnia, disabilità, orientamento religioso e politico"

Il pomeriggio di confronto vede gli interventi della Prof.ssa Stefania Mazzone, Delegata del Dipartimento di Scienze Politiche e sociale dell'Università di Catania alle Pari opportunità e Politiche di genere, la dott.ssa Margherita Ferro Consigliera alle Pari Opportunità della Regione Sicilia e l' avv. Angela Palazzo avvocatura dello Stato città di Catania. Dibattito che verrà moderato giornalista Gaia Montagna. A seguire le premiazioni per le Donne Puntesi che si sono distinte per competenze, esperienze, passione, intelligenza emotiva, personalità, determinazione e operosità al servizio degli altri.