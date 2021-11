Portava dosi di cocaina e crack: arrestato pusher

Nella serata dello scorso sabato 27 novembre, intorno alle ore 17, il personale della squadra Investigativa del commissariato di Acireale, nell’ambito dell’ordinario servizio di pattuglia ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente il pregiudicato C.G., del 1968, residente ad Aci Catena. Gli agenti di polizia, a bordo di auto civetta, giunti in via Jacopone da Todi, sono stati sorpassati a forte velocità da un individuo, senza casco, a bordo di uno scooter Honda SH. Gli agenti quindi hanno deciso di inseguire il motoveicolo riuscendo a bloccarlo in Piazza San Biagio. L’uomo, che ha lasciato immediatamente trasparire un certo nervosismo, è stato dunque identificato nel 53enne. I poliziotti hanno a perquisire il fermato, attività che ha consentito di rinvenire 4 involucri in cellophane trasparente termosaldati contenenti cocaina, 4 involucri di carta stagnola con all’interno crack e numerose banconote e monete di vario taglio per un ammontare considerevole. Gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche al domicilio di C.G., in Aci Catena, rinvenendo, ancora, 3 involucri contenenti cocaina, 2 buste di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Complessivamente, sono stati sequestrati 2 grammi circa di cocaina; 1 grammo di crack e 4 grammi circa di marijuana. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno, l’indagato è stato condotto presso la propria abitazione, ristretto in regime di arresti domiciliari.