Lettori: "Servono dossi artificiali in via Rosso di San Secondo"

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un nostro lettore che chiede l'installazione di dossi artificiali in via Rosso di San Secondo per ridurre la velocità delle auto in transito ed i pericoli per i pedoni.

"Sono residente in via Rosso di San Secondo e da un po' di tempo questa strada è diventata molto trafficata e molto pericolosa. Le auto salgono e scendono a folle velocità e da tempo mi sono rivolto al presidente di circoscrizione ed al comitato Vulcania, ma senza ottenere alcun risultato. La mia richiesta è l'istallazione di dossi artificiali per obbligare a ridurre la velocità prima che succeda l'irreparabile".