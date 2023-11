Le migliori pasticcerie d’Italia secondo Gambero Rosso: premio speciale a Cesare Gialdi-Délices à Emporter

E' uscita il 16 novembre la guida Pasticcerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, che presenta uno scenario in ascesa per la grande tradizione dolciaria italiana. Tra insegne storiche e nuove proposte più contemporanee, dove c’è sempre più attenzione alla salute e alla sostenibilità oltre che al gusto. Viene sottolineata anche l’importanza di una comunicazione ben fatta e l’utilizzo dei social media che possono contribuire al successo di un indirizzo, essendo quindi di supporto a una proposta già solida e concreta. Sono 650 le pasticcerie presenti in questa edizione con 60 nuovi ingressi da nord a sud della nostra Penisola, in cui spiccano Piemonte, Lombardia e Campania. Alle classiche schede di valutazione (con Una, Due o Tre Torte) si aggiungono 5 Premi Speciali e la menzione per i 16 migliori pastry chef d’Italia. Sciampagna è l'unica pasticceria palermitana a ottenere le Tre Torte.

Le migliori pasticcerie d’Italia premiate con le Tre Torte

Il riconoscimento più alto sono le Tre Torte che prevedono un punteggio superiore a 90 punti. Quest’anno sono state assegnate a 31 insegne con due novità: Piccola Pasticceria di Casale Monferrato in Piemonte, del magico duo del cioccolato Angelina Cerullo e Yumiko Saimura, e Dolciarte di Avellino in Campania di Carmen Vecchione. A guidare la classifica (già da qualche anno) un altro indirizzo piemontese, Dalmasso di Avigliana nel torinese. Caso a parte per Iginio Massari che rimane il maestro indiscusso con la sua Pasticceria Veneto a Brescia che da qualche anno è premiata con le Tre Torte d’Oro da vero fuoriclasse.

Le eccellenze siciliane

Ricca di storia e di tradizione la Sicilia si conferma tra le regioni più apprezzate anche nell’arte dolciaria. A riprova di ciò, 2 le eccellenze che spiccano su tutte aggiudicandosi le ambitissime Tre Torte: il Caffè Sicilia di Noto, luogo in cui l’essenza della pasticceria siciliana viene sublimata ai massimi livelli con una straordinaria e infinita offerta di delizie irresistibili. Per non parlare dell’eleganza del sottozero in tutte le sue sfumature. Sciampagna di Palermo (che ha una sede a Marineo e una in via Wagner) dove tecnica ed estetica vanno a braccetto con sapori nitidi e di raro equilibrio, frutto di una tecnica magistrale. Imperdibile e molto intrigante il nuovo dolce a forma di fava di cacao, con mousse di cioccolato fondente 80%, pan di Spagna, cioccolato sifonato, polpa di frutta alla mucillagine di cacao, mandarino cinese e agrumi, che è valso alla pasticceria il Premio Speciale come Migliore Dolce al Cioccolato.

A ricevere il Premio Speciale Iceteam 1927 come Migliore Pasticceria Salata, Cesare Gialdi-Délices à Emporter di Catania che ha conquistato i catanesi con le eleganti e raffinatissime creazioni di grande impatto estetico e dal gusto squisitamente francese, arricchite con grande maestria dal tocco personale del pasticcere Cesare Gialdi.

Tante, ben 31, le eccellenze siciliane che si sono distinte aggiudicandosi le Due Torte, di cui 5 primeggiano tra le Migliori Due Torte: Caffè Delizia di Bolognetta, la pasticceria che tutti vorrebbero sotto casa: curata e versatile grazie a una produzione dolce e salata caleidoscopica che soddisfa ogni pausa o occasione. La Pasticceria Palazzolo di Cinisi, situata sulla strada principale di Cinisi, ha una sede pure dentro l’aeroporto che offre l’opportunità per i viaggiatori di fare scorta dei dolci pilastri della tradizione, interpretati magnificamente. Corsino 1868 di Palazzolo Acreide (Siracusa), dove la produzione di dolci e gelati non conosce battute d’arresto e si affianca alla piacevolezza della condivisione in uno spazio dedicato al book-sharing, al coworking e agli eventi culturali. Cappello di Palermo: finezza e gusto dei dolci di casa mettono in luce talento e padronanza della tecnica. L’Antico Caffè Spinnato di Palermo, il locale che si sviluppa su diversi spazi: il panificio - dove è possibile trovare anche della pizza e della buona gastronomia - la sala da tè, la gelateria e la caffetteria-bar.

Da segnalare anche 8 nuovi ingressi di cui 3 si sono fatti subito notare, entrando di diritto nella guida con Due Torte (*) già all’attivo:

Frolla, Catania

Pasticceria Marrone, Favara (Agrigento)

Doddis La Tradizione, Messina

Irrera 1910, Messina*

I Segreti del Chiostro, Palermo*

Dolcemente Mono, Ragusa

La Dolceria, Ragusa

Santo Musumeci, Randazzo (CT)*

Per la categoria Pastry Chef, di chi ha il delicato compito di concludere in bellezza un pasto al ristorante, con proposte sfiziose, gustose e in equilibrio con il resto del menu, si aggiudica il podio Fabrizio Fiorani del Duomo di Ragusa. Romano di nascita, ha lasciato presto la Capitale per fare esperienze in alcuni dei migliori ristoranti d’Italia, tra cui il The Cesar dell’hotel La Posta Vecchia a Ladispoli, Il Pellicano a Porto Ercole, l’Enoteca Pinchiorri a Firenze e La Pergola a Roma, poi anche all’estero, Tokyo in primis. Maestro di fama internazionale è oggi in forze al Duomo di Ragusa di Ciccio Sultano con il quale condivide anche l’avventura romana del WRome. Dolci estremamente contemporanei, raffinati e creativi, nati da un’attenta selezione delle materie prime locali.

Ecco le pasticcerie premiate con le Tre Torte regione per regione:

SICILIA

Sciampagna – Palermo

Caffè Sicilia – Noto (SR)

PIEMONTE

Dalmasso – Avigliana (TO)

Fabrizio Galla – San Sebastiano da Po (TO)

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato (AL)

LOMBARDIA

Besuschio – Abbiategrasso (MI)

Fusto – Milano

Ernst Knam – Milano

Martesana – Milano

Alessandro Servida – Milano

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Cortinovis – Rabica (BG)

VENETO

Biasetto – Padova

Pasticceria Marisa – san Giorgio delle Pertiche (PD)

TRENTINO ALTO ADIGE

Acherer Patisserie.Blumen – Brunico (BZ)

EMILIA ROMAGNA

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Rinaldini – Rimini

TOSCANA

Nuovo Mondo – Prato

Luca Mannori – Prato

LAZIO

Walter Musco Bompiani – Roma

Gruè - Roma

Belle Hélène – Tarquinia (VT)

CAMPANIA

Maison Manilia – Sulla Marcellana (SA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)

Pasquale Marigliano – Nola (NA)

Sal de Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

Dolciarte – Avellino

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

PUGLIA

L’Arte Bianca – Parabita (LE)

I Premi Speciali

Premio Speciale Pasticcere Emergente: Corinne Tammaro e Stefano Lo Jacono di Costè, Borgo San Dalmazzo (CN)

Novità dell’Anno: Tisti – Pasticceria & Tea Room, Domodossola (VB)

Migliore Pasticceria Salata: L’Arte Bianca, Parabita (LE); Cesare Gialdi di Délices à emporter, Catania

Premio Speciale Miglior Dolce al Cioccolato: Sciampagna, Palermo

Migliore Comunicazione Digitale: Gruè, Roma

I Migliori Pastry Chef

Titti Traina presso il Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta

Manuel Costardi presso Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli

Chiara Patracchini presso La Credenza, San Maurizio Canavese (TO)

Lucia De Prai presso DUO Restaurant, Chiavari (GE)

Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida, Milano

Sara Simionato presso Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Alessio Billeci presso Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck (BZ)

Kevin Fejzullai presso Harry’s Piccolo, Trieste

Sara Mazzoli presso Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio (LU)

Luca Abbadir presso Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN)

Mattia Casabianca presso Uliassi, Senigallia (AN)

Christian Marasca presso Zia, Roma

Luca Villa presso Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Roberta Merolli presso Tre Olivi dell’Hotel Savoy Beach, Capaccio Paestum (SA)

Angelica Giannuzzi presso Pashà, Conversano (BA)

Fabrizio Fiorani presso Duomo, Ragusa