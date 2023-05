Elezioni comunali, ecco dove ritirare la tessera elettorale

In vista delle prossime elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, nel centro direzionale "San Leone" di via Alessandro La Marmora 23, è attivo il servizio di consegna delle tessere elettorali non ritirate, duplicati per smarrimento o furto, deterioramento o esaurimento degli spazi. La tessera elettorale può essere ritirate anche nelle sei sedi decentrate di circoscrizione:

1ª Municipio - via Zurria, 67

2ª Municipio - via P.G. Frassati, 2- Centro Servizi via Cavaliere 133

3ª Municipio - Via R. Giuffrida Castorina, 10

4ª Municipio - Centro Servizi - Via Don Minzoni n. 40

5ª Municipio - viale M. Rapisardi, 299 - Centro Servizi via Vigo,43

6ª Municipio - sede stradale San Giorgio, 27

Gli sportelli saranno attivi nei seguenti giorni e orari:

da lunedì al giovedì dalle ore 08,30 alle 12,30 - giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00;

venerdì 26 e sabato 27 maggio, dalle ore 09,00 alle ore 18,00

domenica 28 maggio 2023 dalle ore 07,00 alle ore 23,00.

lunedì 29 dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

Le tessere elettorali oltre che agli interessati, possono essere rilasciate a delegati muniti di fotocopia di documento del delegante.