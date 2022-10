Tiziana Drago lascia Fratelli d'Italia: "Non mi hanno candidata ma gran parte dei catanesi ha creduto di votare me"

"'A volte il troppo attivismo fa male, 'Pensavo fossi una risorsa'. Espressioni che, insieme al cortile e al mobbing politico assumono un certo spessore. Lascio FdI inequivocabilmente". Tiziana Drago, senatrice catanese prima nel Movimento cinque stelle e fino a poche ore fa in Fratelli d'Italia lascia il partito di Giorgia Meloni. Lo annuncia in un lungo post sul suo profilo in cui scrive le ragioni della dipartita. "Avevo già comunicato la mia scelta alla presidente, avrei dovuto attendere la scadenza naturale del mandato, ma non ce l'ho fatta", spiega a CataniaToday.

"Avrei voluto resistere fino alla scadenza del mandato elettorale che volge al termine, ma non riesco più a reggere il peso della corresponsabilità", si legge nel post. Il riferimento è alla posizione di FdI circa la guerra in Ucraina. Ma non solo, sul piatto ci sarebbero anche altri temi: dal caro bollette all'autonomia siciliana. Temi, questi, che per Drago sarebbero stati affrontati dal partito facendo credere di andare verso posizioni moderate, "salvo candidare chi parrebbe essere ancora ancorato a posizioni croniche". Ed è proprio su questo che la senatrice ancora in carica fino al 12 ottobre, si sofferma. "Non mi hanno candidata - spiega Drago al nostro giornale -, ma gran parte dei catanesi ha votato FdI perché, complice il manifesto in cui si utilizzava il mio volto, ha creduto che lo fossi".

Sembra una tormentata avventura politica, quella di Drago all'interno di FdI, tra 'fratelli coltelli' e chi confonde "la sacralità delle istituzioni con i dirigenti di partito". Adesso, conclude la senatrice, "proverò ad allentare, se non a staccare". Perché "il problema di fondo della politica italiana sta nella trasformazione dei partiti a fine e non a mezzo per la salvaguardia di beni, servizi, persone e filosofia di vita".