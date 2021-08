Tamponi: 'drive in' di Catania ed Acireale aperti il 14 agosto, chiusi il 15

I 'drive in' di Via Forcile a Catania e di Via Bonaccorsi ad Acireale saranno aperti il 14 agosto mentre resteranno chiusi il 15 agosto

Campagna vaccinale in corso in Sicilia. Nella giornata odierna sono stati indicati gli orari di apertura dei 'Drive In' di Via Forcile a Catania e di Via Bonaccorsi ad Acireale.

Il 14 agosto 2021 resteranno aperti fino alle 21 (a Catania aperti 9-13.30 e 14.30-21.00, ad Acireale aperti 9.00-13-45 e 14.45-21.00), il giorno di Ferragosto invece resteranno chiusi. Torneranno ad essere normalmente operativi dal 16 agosto.

Ad ufficializzare la cosa è stato il Commissario Emergenza Covid Catania Pino Liberti: “L’attività di screening è di fondamentale importanza. La Sicilia, peraltro, è l’unica regione d’Italia dove i tamponi vengono fatti gratuitamente. Si tratta di una attività di prevenzione, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, che ha consentito fino ad ora di individuare migliaia di soggetti positivi, limitando così la diffusione del contagio. Il virus, purtroppo, continua a circolare ed è importante non abbassare la guardia. E’ per questa ragione che raccomando a tutti comportamenti responsabili: uso della mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sono sempre buone norme”.