Droga nell'acese: arrestato giovane pusher

Arrestato un 19enne di Acireale per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra investigativa del Commissariato acese, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto della vendita di droga, hanno beccato il ragazzo, incensurato, che possedeva 15 involucri contenenti cocaina per un quantitativo complessivo di 4 grammi totali e circa 100 euro in banconote di diverso taglio (somma considerata frutto dell’attività illecita). Sequestrate dagli agenti le sostanze e i soldi. Il giovane è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.