Aveva trasformato l’ovile in “deposito” di marijuana: arrestato 34enne

E' finito in manette un 34enne di Castel di Iudica per possesso di droga e armi. A scorprirlo sono stati i carabinieri che hanno effettuato diverse perquisizioni nei casolari ubicati nelle frazioni del Comune etneo. Il sospetto che potessero essere detenute armi e droga ha condotto i militari nella frazione di Cinquegrani; nell’abitazione del 34enne hanno

trovato all’interno di un’auto di sua proprietà una scatola di cartone contenente infiorescenze di marijuana del peso di 9 grammi.

Successivamente la perquisizione è stata estesa a tutte le pertinenze del casolare, compreso un ovile ubicato in un terreno di una contrada ed adibito a ricovero di

animali, deposito di foraggio e rimessa di veicoli agricoli. Nell’ovile, nascosto dentro un sacco, è stato trovato un fucile artigianale composto da canna in ferro calibro 12 con cartuccia incamerata già esplosa nonché 35 cartucce calibro 12.

All’interno dello stesso locale, in un armadio in legno, è stata scoperta altra marijuana nascosta in 12 distinte buste in cellophane trasparente del peso complessivo di oltre un chilo, mentre, all’interno di un altro armadietto i militari hanno trovato due buste contenti sempre marijuana del peso complessivo di 92 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L'uomo adesso si trova nel carcere di Caltagirone dopo la convalida dell'arresto.