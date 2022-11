Droga in auto e in casa: arrestato 44enne pluripregiudicato

Lo scorso 18 novembre, personale dipendente della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza Acireale, nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha fermato e controllato un’autovettura Smart con a bordo un soggetto classe 1978, pluripregiudicato per reati di spaccio di sostanza stupefacente, rapina, furto ed associazione a delinquere, in atto sottoposto al regime della libertà controllata.

Visti i precedenti del soggetto gli operanti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo due dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 1 grammo ciascuna. La perquisizione, pertanto, è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 29 grammi della medesima sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione, tipici per la pesatura e la suddivisione in piccole dosi da smerciare illegalmente. L'uomo è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il Pm di turno ha disposto che l’arrestato fosse recluso in carcere in attesa dell’udienza di convalida arresto di fronte al Gip. Pertanto, dopo gli adempimenti di rito, il quarantaquattrenne è stato associato presso la casa circondariale di piazza Lanza a Catania