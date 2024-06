Girava con l'hashish e la marijuana nel borsello, spacciatore 21enne arrestato

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha arrestato un 21enne catanese per spaccio di hashish e marijuana. I poliziotti, durante l’attività di osservazione nel quartiere San Cristoforo, hanno notato, in via Di Giacomo, un giovane con un borsello a tracolla che si muoveva con circospezione. In considerazione dei tempi e dei luoghi, i poliziotti hanno deciso di controllare il giovane. La perquisizione ha consentito di rinvenire 6 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 28 grammi, 12 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 42 grammi, 13 bustine di cellophane con all’interno altra marijuana per un peso complessivo di 113 grammi, oltre alla somma di 320 euro. Il giovane è adesso sottoposto agli arresti domiciliari.