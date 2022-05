Pregiudicato "beccato" con ovulo di cocaina alla fermata del pullman: arrestato

Nei giorni scorsi, personale del commissariato di Caltagirone ha tratto in arresto un pregiudicato calatino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 45enne, fermato dopo essere sceso da un pullman proveniente da altra provincia, è stato trovato in possesso di un ovulo contenente cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, di rinvenire un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura. Sulla scorta di quanto emerso e dei precedenti specifici dell’uomo, la procura di Caltagirone ha disposto per l'uomo la misura degli arresti domiciliari.