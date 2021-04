Aveva in casa cocaina, marijuana, crack e munizioni: denunciato un 18enne

La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno denunciato in stato di libertà un 18enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni. Durante un giro di controllo, i poliziotti sono stati insospettiti dall’atteggiamento del giovane ed hanno deciso di fermarlo.Il ragazzo ha consegnato spontaneamente un involucro di carta stagnola contenente 1,60 grammi di marijuana, che è stato sequestrato. Successivamente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, trovando tre involucri in carta trasparente termosaldata, contenenti 7,30 grammi di cocaina, un altro involucro con crack per un peso di 0,5 grammi, un bilancino di precisione ed una busta in plastica contenente 38 proiettili calibro 9x17. La droga e le munizioni sono state sequestrate e il 18enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.