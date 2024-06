Con lo scooter consegnava la droga a domicilio: arrestato

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva allestito un fiorente mercato di droga nel quartiere di San Cocimo, recapitando le dosi ai clienti a domicilio.

Il pusher si muoveva su uno scooter Honda Sh nero e nascondeva la droga in un'aiuola in via Cesare Cellini. I carabinieri hanno osservato il giovane e lo hanno bloccato mentre si riforniva nell'aiuola. Dai militari sono state sequestrate 20 dosi di crack, 23 dosi di cocaina e 36 involucri di marijuana, per il peso complessivo di 3 grammi di crack, 6 grammi di cocaina e 94 grammi di marijuana che sarebbero stati di lì a poco consegnati a domicilio ai suoi clienti.

Tutta la droga è stata sequestrata e il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.

