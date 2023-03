Droga, movida "selvaggia" e controlli nei locali del centro storico per carenze igienico-sanitarie

Servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel centro storico ed in particolare in zona castello Ursino, corso Italia, corso Delle Province e nelle aree della movida del centro per il contrasto allo spaccio di droga. I militari dell'Arma, nell'ambito dei controlli preventivi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie, hanno proceduto a diverse ispezioni presso attività di ristorazione del centro. Al termine dei controlli effettuati presso una trattoria il titolare, un 61enne catanese, è stato segnalato alla competente Autorità Sanitaria per le carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali della predetta attività.

Analoghi controlli, effettuati dai militari all'interno dei locali di un'attività di ristorazione in piazza Federico di Svevia, si sono conclusi per il titolare, un 40enne catanese, con una sanzione amministrativa elevata per un importo di mille euro. I carabinieri, in particolare, hanno riscontrato la presenza di un locale di fatto adibito a deposito senza la prevista comunicazione all'autorità competente. In tale contesto operativo i controlli su strada e le contestuali perquisizioni hanno consentito di denunciare un 18enne catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in particolare, è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana, nascoste nella tasca del giubbotto, per un quantitativo complessivo di 10 grammi di droga, sottoposti a sequestro.

Per lo stesso reato i carabinieri hanno denunciato un 20enne catanese poiché è stato sorpreso mentre in strada cedeva una dose di marijuana (del peso di 2 grammi) ad un acquirente. Un 23enne di Misterbianco e un 21enne catanese sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (per un totale di 3,65 grammi di marijuana) e, pertanto, segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari dell'Arma hanno consentito l'identificazione di un centinaio di persone, il controllo di un'ottantina di veicoli con l'elevazione, per violazioni riscontrate al Codice della strada, per un ammontare di oltre tremila euro ed il contestuale sequestro/fermo amministrativo di 2 veicoli.