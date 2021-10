Droga nelle mutande e due coltelli: un arrestato ed un denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 43enne di Caltagirone perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché denunciato un 45enne, anch’egli caltagironese, per porto di oggetti atti ad offendere. L’equipaggio del nucleo radiomobile intorno alle 14:00 stava effettuando un servizio perlustrativo lungo la strada statale 417, quando ha notato che il conducente di una Mini Cooper con un passeggero a bordo, proveniente in senso contrario, alla loro vista aveva istintivamente cercato di frenare per cambiare direzione. Tanto è bastato per insospettire i militari che, intimato loro di fermarsi con l’attivazione di lampeggianti e segnalazioni sonore, li hanno inseguiti bloccandoli dopo qualche chilometro. I due sono stati perquisiti e, mentre il passeggero 43enne nascondeva due involucri contenenti complessivamente 6 grammi di cocaina nascosti all’interno degli slip, il conducente è stato invece trovato in possesso di due coltelli a serramanico. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.