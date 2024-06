Resta in panne con lo scooter, la polizia si ferma per aiutarlo ma scopre che è uno spacciatore

Un uomo di 59 anni è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di marijuana dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un uomo in panne con lo scooter in via Ingegnere. Fermatisi per prestare assistenza, l'uomo si è mostrato nervoso e ha invitato i poliziotti ad andare via. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di identificarlo e controllare il motociclo.

Durante il controllo, l'uomo ha rifiutato di aprire il vano sottosella, così i poliziotti hanno provveduto ad aprirlo, trovando all'interno 18 bustine di marijuana. A quel punto, il 59enne ha tentato la fuga a piedi, lanciando lo scooter contro i poliziotti. Inseguito dagli agenti, è stato bloccato in via Etnea, nel garage di un condominio dove aveva cercato rifugio.

La perquisizione estesa all'abitazione dell'uomo ha portato al rinvenimento di altre 7 bustine di marijuana e materiale per il confezionamento. Il 59enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato. Il motociclo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro penale.

