Marijuana nascosta negli slip: arrestato 20enne incensurato

Un 20enne è stato arrestato ieri ad Adrano dalla polizia per detenzione di droga e munizioni. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un pregiudicato locale a bordo di un'auto guidata da un'altra persona. I poliziotti hanno fermato il veicolo per un normale controllo, ma il conducente ha mostrato subito insofferenza e nervosismo.

Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana nascosto negli slip. Il pregiudicato con lui in auto è stato invece rilasciato dopo aver accertato la sua estraneità ai fatti.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione dell'auto e dell'abitazione del 20enne e di due garage a lui riconducibili. In totale, gli agenti hanno sequestrato 42 dosi di marijuana per un peso complessivo di 460 grammi, pronte per lo spaccio, insieme a bilancini, trituratori per erba, altro materiale per il confezionamento delle dosi, 25 cartucce calibro 7,65 illegalmente detenute e circa mille euro in contanti.

Alla luce delle prove raccolte, il 20enne è stato arrestato e informato il Pubblico Ministero di turno. Trattandosi di persona incensurata, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

