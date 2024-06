Rientra da Londra e finisce in carcere a Catania: 25enne arrestato all'aeroporto per traffico di droga

La polizia di frontiera ha arrestato un 25enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento per reati legati allo spaccio di sostanza stupefacenti. Il giovane è stato individuato dai poliziotti nell’ambito delle attività preventive correlate ai controlli dei passeggeri in transito per lo scalo etneo.

Il ricercato è stato individuato tra i passeggeri di un volo in arrivo da Londra e dopo le formalità di rito è stato condotto nella la casa circondariale di piazza Lanza, dove dovrà scontare la pena a 6 mesi di reclusione, come disposto dalla sentenza di condanna del tribunale agrigentino.