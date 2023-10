Trovato con droga e proiettili, pusher arrestato dalla squadra mobile

Continua l’azione della polizia per innalzare i livelli di sicurezza e legalità nei quartieri cittadini, finalizzata, in particolare, al contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di devianza e di illegalità. Nel tardo pomeriggio dello scorso 18 ottobre, la polizia ha arrestato un giovane 25enne poiché beccato a nascondere marijuana e cocaina ai fini di spaccio nonché per detenzione illegale di munizionamento.

La squadra mobile, sezione criminalità diffusa (Falchi), si è appostata in zona Borgo-Sanzio, luogo di cui si era appreso potesse esserci un punto di incontro per lo smercio al minuto di droghe e, qui, ha controllato un motociclo Honda SH, condotto da un giovane. All’atto del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 involucri contenenti marijuana (per complessivi gr. 45) e 5 altri involucri contenenti cocaina (per un peso complessivo di grammi 1,8) nonché di una somma in denaro contante – 640,00 euro – da ritenersi provento di illecita attività.

Successivamente, è stata eseguita una perquisizione nella casa del giovane, che ha permesso di rinvenire e sequestrare una cartuccia cal. 7,65, illegalmente detenuta. In ragione della differente tipologia di sostanze stupefacenti rinvenute, del loro quantitativo nonché della rilevata partizione di dosi, l’uomo è stato rrestato e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.m di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Nella mattinata del 20 ottobre scorso, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Catania ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.