Droga, i carabinieri arrestano un giovanissimo pusher di 14 anni

Un giovanissimo pusher, di 14 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Palagonia. Il minorenne era a bordo di un ciclomotore in possesso di droga, che stava trasportando nascondendola all'interno dei pantaloni che indossava. A conclusione del controllo, militari dell'Arma hanno sequestrato 300 grammi di cocaina, contenuta in tre buste sigillate, e un coltello di 22 centimetri. Nei confronti del 14enne, condotto nel centro di prima accoglienza di Catania, è stata disposta la convalida dell'arresto e il successivo collocamento in una struttura di accoglienza.