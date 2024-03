San Berillo, controlli antidroga: identificate 29 persone

Controlli nel rione San Berillo, ad operare sono stati gli agenti del commissariato centrale della questura di Catania con il supporto di equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, della squadra cinofili, della polizia scientifica, del reparto mobile e della polizia locale. I poliziotti hanno eseguito delle perquisizioni nei luoghi ritenuti punto di riferimento dell’attività di spaccio di stupefacenti, rinvenendo e sequestrando, grazie anche all’impiego dei cani antidroga, all’interno di locali disabitati e nei siti circostanti, un involucro di stupefacente.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della posizione sul territorio nazionale di numerosi cittadini extracomunitari, che dimorano nel rione o, comunque, ne frequentano spesso le strade. Sono stati identificate 29 persone, di cui 11 sono state sottoposte a fotosegnalamento da parte della polizia scientifica.

Cinque cittadini extracomunitari sono risultati non in regola con le norme in materia di soggiorno e pertanto sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione della questura, che ha immediatamente proceduto all’emissione, nei loro confronti, del decreto di espulsione. A tale provvedimento è seguito, nella stessa giornata, l’accompagnamento, presso il centro di permanenza rimpatrio di Caltanissetta, per tre di essi, due di nazionalità gambiana ed uno di cittadinanza tunisina.

In particolare, i gambiani sono risultati avere a loro carico pregiudizi per reati gravi, tra cui rapina e lesioni, mentre il tunisino precedenti in materia di immigrazione. Nel contesto dell’intero servizio, sono state identificate 104 persone e controllati 34 veicoli. Sono state contestate 3 violazioni al codice della strada ed eseguito il sequestro di un mezzo privo di valida copertura assicurativa.