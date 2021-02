Controlli della polizia di Adrano, 20enne beccato a spacciare: arrestato

Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolta dal commissariato di Adrano. Nella serata di ieri infatti, gli operatori del Commissariato ricevevano la notizia che in via Parigi si stesse svolgendo tale illecita attività. Venivano subito organizzati adeguati servizi di appostamento e osservazione che davano modo di notare come, in effetti, nella via un giovane, dell'apparente età di circa 20 anni, fosse intento a cedere della sostanza stupefacente in cambio di denaro, ad un acquirente di passaggio. Bloccati immediatamente i coinvolti nello scambio, entrambi venivano accompagnati in commissariato per procedere alla loro identificazione e al foto-segnalamento. G.R. classe 2000, che poco prima era stato visto cedere lo stupefacente, veniva trovato con sette dosi di cocaina addosso, avvolta da involucri in cellophane e 170 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio e, quindi, immediatamente arrestato. L’Autorità Giudiziaria, successivamente, ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il reato contestatogli è la cessione illecita di sostanze stupefacenti, per il quale rischia la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1032 a euro 10329. L'acquirente, un uomo di 31 anni, trovato in possesso della dose di cocaina acquistata poco prima, è stato segnalato al Prefetto. Sono tuttora in corso di svolgimento le attività del Commissariato di Adrano per assicurare il controllo del territorio, anche finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.