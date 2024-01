Pizzicato con un chilo e mezzo di erba in casa, pusher 30enne arrestato

La polizia ha arrestato, nel quartiere San Giorgio un 30enne catanese per spaccio di marijuana. Lo spacciatore aveva in casa più di un chilo e mezzo di erba suddivisa in 12 involucri in plastica trasparente. Nell'appartamento del pusher, perquisito durante un servizio antispaccio di stupefacenti sono stati inoltre recuperati diversi oggetti verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga: 3 bilancini di precisione, carta stagnola, forbici in metallo, una macchina per sottovuoto e delle buste in plastica. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 30enne è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza.