Strano via vai in una palazzina del villaggio Ippocampo di mare, scoperto spacciatore

Nella notte tra venerdì e sabato, la polizia ha arrestato un uomo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, una volante che percorreva la zona dei villaggi della Plaia, ha notato uno strano via vai di persone nei di pressi di una palazzina all’interno del villaggio Ippocampo di mare.

Gli agenti, pertanto, dopo aver individuato con esattezza l’appartamento oggetto degli strani movimenti e avendo fondato sospetto che all’interno dello stesso potesse trovarsi della droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno identificato 5 persone, tra cui il proprietario, un incensurato di 27 anni.

La perquisizione ha permesso di trovare, ben nascosti all’interno di un armadio in camera da letto, 5 panetti di cocaina, del peso di circa 900 grammi ciascuno, quattro buste contenenti anch’esse cocaina, per un perso complessivo di 4,8 kg, oltre a vario materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente. Alla luce dei fatti esposti, l’uomo è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.