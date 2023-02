Droga nascosta in uno sportello della cucina: arrestato pregiudicato

Nella tarda serata dello scorso primo febbraio, durante un controllo presso l'abitazione di un noto pregiudicato di 23 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, gli agenti del commissariato San Cristoforo hanno effettuato un'accurata perquisizione dell’immobile. Sono stati rinvenuti, durante il controllo, all'interno di uno sportello della cucina, diversi involucri termosaldati contenenti: 4 grammi circa di crack, 1 grammo circa di cocaina e nell'armadio della stanza da letto, una busta contenente 50 grammi circa di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi ed una somma in contanti pari a mille euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, della quale il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Gli agenti hanno quindi proceduto all'arresto del pregiudicato, ponendolo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.