Droga e telefoni nascosti nei pacchetti di sigarette e lanciati nel carcere di piazza Lanza

Telefoni e droga da fare arrivare in carcere per “U cuttu”. Nell'indagine, “Dietro le mura” che ha portato all’arresto di 5 persone accusate di rapine, furti e spaccio, sono stati scoperti stretti collegamenti tra il detenuto Giovanni Agatino Distefano e alcuni complici esterni, finalizzati all'introduzione di sostanze stupefacenti e apparecchi telefonici all'interno del carcere di piazza Lanza.

Droga e telefoni in pacchetti di sigarette

Le indagini hanno rivelato come Cosimo Tringali, supportato da Davide Spinale, fosse in contatto costante, tramite una linea telefonica dedicata, con Giovanni Agatino Distefano, detenuto in custodia cautelare per reati legati al traffico di droga. Un nome ricorrente che appare in molte operazioni condotte dalle forze dell'ordine, l'ultima, in ordine di tempo, quella denominata "Locu". Secondo quanto emerge dalle carte dell’inchiesta, Tringali e Spinale avrebbero fornito al detenuto marijuana, hashish e telefoni cellulari, utilizzando un metodo fantasioso: i dispositivi venivano nascosti in pacchetti di sigarette che venivano lanciati dall'esterno del carcere e recuperati dai detenuti durante le ore di pulizia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe coinvolta anche Natascia D'Agosta, incaricata di procurare sim telefoniche intestate a soggetti stranieri per Distefano. In una conversazione intercettata l'8 luglio 2022, Tringali ordinava a Spinale di acquistare tre telefoni di piccole dimensioni e relativi accessori presso un negozio gestito da cinesi. Spinale eseguiva l'ordine e inviava una foto dei prodotti a Tringali per conferma. Dopo l'approvazione, Tringali gli indicava il prezzo da pagare e successivamente dava istruzioni per contattare D'Agosta per l'acquisto delle sim.

Uno schema ben collaudato

Le intercettazioni raccontano diversi episodi di lancio di pacchetti di sigarette contenenti droga e telefoni, compresi tra fine luglio ed inizio agosto. Il 28 luglio, una conversazione tra Distefano e Tringali rivelava che i detenuti addetti alle pulizie non avevano trovato un pacchetto precedentemente lanciato. Nonostante i tentativi di recupero, il pacchetto rimaneva introvabile. Il giorno dopo "U cuttu" chiedeva a Tringali di lanciare due pacchetti di sigarette sigillati con colla, contenenti telefoni e cavi usb. Il lancio doveva avvenire quando le guardie penitenziarie erano distratte: “Avanti forza, che ha la testa abbassata“, diceva Distefano. Due giorni dopo, veniva effettuato un altro lancio, contenente marijuana, sempre seguendo le istruzioni di Distefano. Lo schema era sempre lo stesso: Tringali eseguiva i lanci in via Gigi Macchi restando in contatto telefonico con Distefano per coordinare l'operazione.

Il lancio "intercettato" dalla polizia

Il 5 agosto 2022, "U cuttu" ordinava a Tringali di preparare un altro pacchetto con tre telefoni, che veniva lanciato il giorno successivo. Le intercettazioni e le immagini delle telecamere di sorveglianza confermavano la presenza di Tringali sul luogo del lancio. Cosi Il 7 agosto poco prima di effettuare un nuovo rifornimento l'uomo veniva fermato dalla polizia a bordo del suo scooter. Durante la perquisizione, gli agenti trovavano un pacchetto di sigarette contenente hashish e un telefono cellulare. Successivamente, una perquisizione nella sua abitazione portava al sequestro di ulteriori telefoni e droga. Tringali, accusato di detenzione di stupefacenti, avvisava immediatamente Distefano dell'intervento della polizia, il quale, per nulla preoccupato, forniva consigli a Tringali su come dribblare problemi con la legge: “Va bene apposto, parla con l’avvocato e digli che la droga era per uso personale".

