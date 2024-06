"Catania black market": come funziona il mercato nero della droga su Telegram

"Chi c'è disponibile per 20 euro di fumo in zona Gelso Bianco?". "Catania, crack, qualcuno?". "Ciao, sto arrivando in stazione. C'è qualcuno per la coca?". Sono solo alcuni dei messaggi arrivati nell'arco di 24 ore, in un giorno della seconda settimana di giugno, in uno dei canali Telegram più attivi nella vendita di droga a domicilio su Catania. Ad inviarli sono il camionista di passaggio, la giovane tossicodipendente che ripropone la stessa richiesta in varie chat per essere sicura che qualcuno la noti subito, il turista napoletano che non vuole addentrarsi nelle piazze di spaccio su strada per trovare una dose. Lui, in particolare, sarà talmente soddisfatto del servizio delivery da lasciare una recensione con un messaggio vocale: "Tutto perfetto frà, alla prossima e ancora complimenti per l'organizzazione". Chi naviga in queste zone d'ombra ha sostanzialmente tre buoni motivi per farlo. Il "catalogo" è aggiornato con le varietà più esclusive di cocaina, hashish e marijuana, e non mancano anche le droghe sintetiche, molto più difficili da trovare nei centri di spaccio gestiti dalla criminalità organizzata locale. Si può ricevere quanto ordinato anche sul posto di lavoro o ovunque lo si desideri, bypassando il contatto fisico con il fornitore. Si paga con bonifico o con Paypal, niente cash: se qualcosa dovesse andare storto, si può anche aprire una contestazione. Ci sono promozioni, offerte last minute e concorsi a premio. In altri casi, come nel canale analogo "Coca erba fumo Catania", si possono anche usare bitkoin e ticket tabacco.

Il concorso a premi e la chat con lo spacciatore

Nel video una parte della conversazione con un primo spacciatore

"Siamo quasi 250 iscritti ragazzi, grazie a tutti. Preparatevi per il contest con premio 10 grammi di Amnesia". Il @broooo, amministratore unico dei canali "Catania black market" e del più piccolo "Catania erba fumo servizio a domicilio", con una quarantina di iscritti, è uno che ci sa fare sulla carta. Posta regolarmente le sue offerte, risponde a tutti in privato. La richiesta non manca, lui si fa in quattro per non lasciare nessuno "scoperto". Circa due ore dopo aver effettuato l'accesso, nel mio telefono sia apre una chat con un utente anonimo, tale "Non me lo ricordo". E' abbastanza nervoso perchè, inizialmente, lo ignoro. "Ti muoviii? Svegliati - esordisce, aggiungendo una serie di bestemmie - dimmi velocemente cosa ti serve". Fingo quindi di voler acquistare un grammo di marijuana, di buona qualità, con consegna al bancone di un bar del centro storico. "Ma non faccio un grammo di erba, hahaha - precisa, puntando ad una vendita più conveniente - prendi un bel po' di più, magari". A quel punto cerco di capire di che qualità stiamo parlando, dato che il catalogo proposto è molto dettagliato, ma la risposta è generica e seguita da due foto a scomparsa. "La prima è spagnola, ottima e spendi di meno, con 60 euro ti porto 5 grammi. Per l'olandese 5 grammi 80 euro, ma è piena di terpeni, guarda che roba. Nessuna fregatura, paga e in 20 minuti sono da te, ti assicuro che ti innamori, fidati. Posso venire immediatamente che non ho consegne da fare". Per ricevere il pacchetto c'è un costo aggiuntivo di 10 euro, oltre a quello d'acquisto, ma per la prima volta c'è uno sconto.

Droghe sintetiche e soldi falsi

Meno economico il servizio offerto dal canale analogo "Coca erba fumo catania", in cui il delivery costa 20 euro e sono previste delle spese di assicurazione di 80 euro. "Verranno rimborsate alla consegna", precisano i gestori, che in questo caso sono in due, @Giusep4 e @Factorien1. Qui si aprono anche altri scenari ed il giro d'affari sembrerebbe essere decisamente più voluminoso. Gli iscritti sono 1525 e pare ci sia materiale a sufficienza per accontentarli tutti. La cocaina, "pura colombiana", costa 80 euro al grammo. Più se ne prende, più il prezzo scende: due 140, 3 grammi 200 euro e così via. Anche in questo caso, sarò contattato alcune ore dopo il mio ingresso nel gruppo da un amministratore, che mi spiega come funziona, assicurandomi che quanto ordinato arriverà in meno di mezz'ora con un fattorino. Oltre a quanto illustrato nel titolo, ci sono anche accessori particolari, come le vape pen al thc, il principio attivo puro contenuto nella marijuana. Ed ancora, le pasticche di extasy "Monclair" rosa ed un sottocanale in cui si sponsorizza la vendita di soldi falsi, attiva in tutta Italia. Clicco sull'account di contatto per capire meglio di che si tratta e, dopo un po' di minuti, inizia la conversazione con quello che sembra quasi un bot. "Di dove sei ?", mi chiedono subito. Rispondo che vorrei un vedere con mano i biglietti, per prenderne eventualmente alcuni di prova e pagare alla consegna. Ma non funziona così. "Il pagamento è sempre anticipato, meglio paypal o carte. Poi mando io un fattorino". A quel punto chiedo garanzie. "Tranquillo, puoi usare anche per le macchinette automatiche. Ad esempio quelle della benzina. La filigrana e la stampa sono perfette". Tagli disponibili 10, 20 e 50 euro. Con un ordine minimo di 200 euro veri se ne ricevono 1700 falsi. Lo stesso messaggio è presente in moltissimi canali analoghi di tutta Italia.

Gli spacciatori si riforniscono anche sul dark web

I sistemi per rendersi invisibili online Uno dei metodi più comuni per abbattere i rischi ed evitare di essere geolocalizzati online, prevede l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Si tratta di una rete privata virtuale che permette di nascondere il proprio indirizzo ip, che identifica ogni terminale, e criptare il traffico dati su internet. Quando ci si avvale di una connessione del genere, infatti, viene creato una sorta di "tunnel criptato" tra il computer o lo smartphone dell'utente ed il resto della rete internet, incanalando il traffico verso un server esterno al posto dei server del proprio provider. Il browser Tor, invece invia i pacchetti di dati attraverso nodi criptati, contribuendo a proteggere l'identità del mittente rendendolo non identificabile. Sui normali browser, invece l'indirizzo ip del computer o del router può essere tracciato durante l'accesso ai siti web. Con Tor ad ogni apertura viene assegnato un ip di navigazione unico e sempre diverso.

Muoversi in questo mercato nero, parallelo a quello messo su alla luce del sole da Cosa Nostra, non è però facilissimo. Spesso dietro ci sono dei ragazzi giovanissimi, alle prime armi nel mondo dello spaccio e che coloro che vengono truffati non si rivolgono certo alle forze dell'ordine per denunciare chi gli ha preso dei soldi senza consegnare quanto richiesto. In altre occasioni, può capitare durante le indagini di trovarsi davanti a delle persone o sprovvedute o, al contrario, totalmente disinteressate per le possibili conseguenze cui va incontro chi acquista, venendo poi scoperto. Ad esempio delle mazzette di banconote false spedite con sistemi tradizionali possono facilmente essere intercettate con gli scanner che ormai passano al setaccio ogni pacco. A meno che non ci siano ispettori compiacenti. In genere i gestori di questi canali non hanno un rapporto diretto con la criminalità organizzata etnea e, come sembrerebbe emergere dalle casistiche degli ultimi mesi, mantengono dei volumi d'affari limitati. In ogni caso non paragonabili, su Catania, ad una piazza di spaccio su strada. I canali di approvigionamento sono quasi sempre online, come la loro attività. A loro volta, infatti gli spacciatori al dettaglio si riforniscono su altri canali Telegram o nel dark web.

Entrare in questi giri può essere davvero pericoloso. Si può anche scambiare materiale pedopornografico - come spiegano fonti interne - o altri contenuti espliciti per partite di droga che provendono dall'estero. O armi. Ma anche usando Vpn e browser anti tracciamento come Tor, c'è quasi sempre un modo per venire identificati da chi è altamente qualificato. Se invece le cose vanno bene, può accadere che al momento della perquisizione domiciliare ci si ritrovi davanti ad un serve collegato ad un modem, in una stanza vuota, perchè i gestori della rete di spaccio sono riusciti davvero a far rimbalzare l'indirizzo ip, facendo perdere le loro tracce.

Nel video una partita di 3mmc posta in vendita in un canale telegram catanese

Di tanto in tanto, dai casi di cronaca cittadina escono fuori nuove sostanze stupefacenti. A febbraio, seguendo i movimenti di un 24enne bulgaro che vendeva proprio online i suoi prodotti, i carabinieri eseguirono il primo sequestro di wax, una resina con altissimo contenuto di thc della purezza pari a circa l'80 per cento, che costa fino a cento euro al grammo ed è ancora disponibile su Telegram. Il prossimo caso potrebbe essere la 3mmc, un aggregato chimico simile alla cocaina e creato in laboratorio per sostiutuire il 4mmc, la cui composizione è stata inserita lo scorso novembre nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope che disciplina il Testo unico in materia di droghe. E' possibile riceverla a domicilio ad un costo non esorbitante: 10 grammi di questa polvere biancastra, descritta come simile alla cocaina, costano a Catania 150 euro.