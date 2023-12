Droghe di tutti i tipi nella busta di plastica, pusher 24enne arrestato in via Capo Passero

Pensava di essere protetto dalle vedette della zona il 24enne che ieri, in via Capo Passero, è stato arrestato dai Carabinieri mentre attendeva i clienti con una busta di droga in mano. I militari si sono posizionati in zona defilata ed hanno iniziato ad osservare i movimenti di un 24enne, pregiudicato catanese che, proprio davanti all’ingresso di un palazzo, sembrava attendere qualcuno mentre teneva in mano una busta trasparente, all’interno della quale, i Carabinieri distinguevano chiaramente la presenza di numerosi involucri. Ben conoscendo le modalità di spaccio in quel territorio, caratterizzata dalla presenza, oltre che dei pusher, anche di una fitta rete di vedette, radiocollegati tra loro, i carabinieri hanno quindi deciso subito di intervenire, per evitare che la loro presenza potesse essere, se notata, segnalata allo spacciatore.

Quando i militari gli si sono avvicinati per il controllo, il ragazzo, già da loro conosciuto per essere stato già arrestato negli ultimi 18 mesi anche per detenzione di armi clandestine, ha tentato di allontanarsi cercando di disfarsi della busta appoggiandola sul davanzale di una finestra. Il gesto del fuggitivo, però, è risultato tanto avventato quanto inutile perché, la busta è stata subito recuperata con al suo interno, droga per tutti i gusti: 150 grammi di marijuana, già pronta per essere smerciata, diverse dosi di crack e una ventina di palline di cocaina. Il giovane pusher è stato è stato perquisito e trovato in possesso anche di 410 euro in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro, contenuti nelle tasche. Droghe e denaro sono stati sequestrati. il ragazzo è adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico.