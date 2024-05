Aveva sette chili di droga nell'armadio, pusher 23enne recidivo arrestato

I Carabinieri di Giarre, coadiuvati dallo squadrone in elicottero “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne di Macchia di Giarre, già agli arresti domiciliari per reati di droga.

Sette chili di droga

I militari dell'arma sono intervenuti nel’abitazione indipendente al piano terra situata a Macchia di Giarre, dove lo spacciatore viveva con i genitori. Durante la perquisizione sono stati scovati ben 7 chilogrammi di droghe da cui sarebbero state prodotte oltre 20mila dosi per un valore, al dettaglio, di circa 45mila euro.

L'erba in cucina, l'hashish nell'armadio

In particolare, i militari hanno trovato, ben nascosti, all’interno di una scatola dentro un mobile della cucina 3 chili di marijuana mentre, dentro l’armadio della camera da letto del ragazzo quasi 4 chili di hashish. Assieme agli stupefacenti, gli investigatori hanno anche trovato e sequestrato una bilancia elettronica e materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi.

Tartarughe sequestrate

Nel corso delle attività, inoltre, i carabinieri hanno anche accertato che il pusher e i suoi familiari, avevano anche realizzato un rilevante abuso edilizio nel dettaglio, sfruttando una norma comunale che prevedeva la “Concessione del diritto d’uso per l’adozione delle aree verdi di proprietà comunale”, avevano abusivamente occupato l’area pubblica prospiciente la loro abitazione, recintandola e addirittura realizzandovi una piscina interrata. Sempre nella parte abusivamente occupata, era stato realizzato anche un terrario nel quale i carabinieri hanno recuperato tartarughe della specie “Testudo Hermanni”, protetta dalla convenzione di Washington. Le testuggini, ben 11 esemplari, sono state sequestrati e affidate in custodia alla Ripartizione faunistico venatoria di Catania. Il giovane pusher, oltretutto recidivo, è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di

convalida, l’Autorità Giudiziaria lo ha sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, ma con l’aggravante del braccialetto elettronico.

