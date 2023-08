"Carico" di cellulari con un drone: sventato raid nel carcere di Bicocca

Un drone, 15 microcellulari, uno smartphone, schede telefoniche, spinotti usb, caricabatteria ed altro sono stati ritrovati dalla polizia penitenziaria presso il reparto alta sicurezza del carcere di Bicocca, a Catania. L'operazione è stata effettuata dal comando di polizia del carcere catanese, coordinato dal primo dirigente, Emiliano Guardì. A dare notizia del ritrovamento dei dispositivi - l'ennesimo in carceri siciliane - è il sindacato di polizia penitenziaria Uspp, che attraverso il presidente Giuseppe Moretti e il segretario provinciale catanese Massimiliano Geraci, esprime "soddisfazione per la brillante operazione e per aver bloccato il tentativo di introduzione a mezzo di drone, evitando così che i detenuti ne venissero in possesso”.

“Da tempo – affermano i sindacalisti – lamentiamo la ferma preoccupazione per la tenuta della sicurezza degli Istituti penitenziari, e per questo di dotare la polizia penitenziaria di jammer e inibitori di segnale, o ancora di formare un’aliquota di esso con specifiche competenze nell’utilizzo e nella gestione dei droni, così da contrastare quanti violano gli spazi penitenziari per l’introduzione di ciò che è ritenuto illecito, come in questo caso i cellulari. Questo episodio di tentata introduzione dei cellulari ed altro materiale per la telefonia non è il primo caso e come accaduto in precedenza saranno espletate le indagini per assicurare gli autori alla giustizia".

"La polizia penitenziaria di Catania Bicocca, nonostante la gravissima carenza di personale, che rende agevole i tentativi di introduzione ai malviventi, ha intercettato ed evitato la diffusione dei telefonini, i quali potevano essere utilizzati per comunicazioni illecite. Sono oramai diversi gli espedienti utilizzati, come quello dell’utilizzo di pacchi, all’ingestione durante le fasi di permessi premio a quello più innovativo, ovvero la consegna a domicilio, innanzi alle finestre delle celle con l’utilizzo di droni".