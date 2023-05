Drone si schianta contro un albero nel centro di Taormina: denunciato un pilota catanese

Un drone finisce sulla cima di un albero ad alto fusto. I controlli portano al sequestro dell'apparecchiatura e alla multa per il pilota, un catanese di 49 anni. La polizia municipale di Taormina è intervenuta in via Guardiola Vecchia su richiesta del distaccamento dei vigili del fuoco per un Aeromobile a Pilotaggio remoto schiantato sulla cima di un albero che fortunatamente non aveva causato danni a cose o persone. La precaria posizione, a circa 25 metri di altezza, è risultata pericolosa per la pubblica incolumità visto il peso dell’oggetto pari a 500 grammi. Il drone è stato recuperato con autoscala dei vigili del fuoco.

A seguito di successivi accertamenti eseguiti direttamente dal comandante Lo Presti è stato accertato che l’Apr (aeromobile pilotaggio remoto) è risultato privo della prescritta copertura assicurativa e privo di QR code di iscrizione al portale d-flight come previsto da normativa Enac. Il pilota ha riferito che la sera prima durante delle riprese aeree aveva perso improvvisamente il controllo del drone a causa di un malfunzionamento e che lo stesso volando obliquamente verso monte si era schiantato sulla cima di un albero ad alto fusto. L’uomo ha esibito un attestato Enac scaduto di validità da circa un anno. La polizia locale ha posto sotto sequestro il velivolo a pilotaggio remoto, comminando una sanzione amministrativa di 2034 euro e deferito l’uomo in stato di libertà alla procura di Messina per violazione alle norme del codice della navigazione.