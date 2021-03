Due bulgari travestiti da donna sottraggono 100 euro ed un 66enne: arrestati

Nel corso della notte appena trascorsa, gli agenti della squadra volanti hanno tratto in arresto per il reato di estorsione in concorso due cittadini bulgari, S.K.S. e R.G.A., dopo una segnalazione giunta tramite i militari dell'esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. I due avevano sottratto dei soldi ed il telefonino ad un 66enne residente a Messina, che dopo aver perso l’ultimo treno per rientrare a casa, era stato avvicinato nei pressi della stazine da un soggetto, vestito con indumenti femminili, che chiedeva cibo e soldi. Mosso da un sentimento di pietà, aveva così preso il portafogli per donargli delle monete, ma il soggetto in questione era riuscito a sottrargli una banconota da 10 euro abbracciandolo per ringraziarlo. Al contempo, si avvicinava ai due un altro uomo, anch’esso vestito da donna. La vittima si accorgeva a quel punto che dalla tasca del suo giubbotto mancava il cellulare e che la seconda persona si stava allontanando velocemente, mentre l’altro gli intimava di sborsare la somma di euro 50 per ottenere la restituzione del telefono.

Essendo solo a Catania e avendo necessità del cellulare, la vittima acconsentiva alla richiesta e si recava con i due rei presso uno sportello bancomat, in cui con prepotenza gli veniva imposto di prelevare la somma di 100 euro. I due uomini hanno quindi afferrato le banconote per scappare verso la stazione, buttando a terra il cellulare. Anche la vittima, dopo aver recuperato il suo telefono, si incamminava verso la stazione e lì veniva avvicinata dal personale dell’Esercito, che è riuscito a bloccare nei pressi i due malfattori per consegnarli poi alla polizia. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, cui veniva anche restituito gran parte del denaro (95 euro), i due bulgari sono stati tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.