Due denunce per guida in stato di ebbrezza e sanzioni elevate ai locali della movida

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura”, i carabinieri della compagnia di Caltagirone, supportati dai colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, e con la collaborazione dei militari della locale compagnia della guardia di finanza e della polizia municipale, sono stati impegnati in attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica, svolgendo un servizio coordinato volto anche a verificare l’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori.

Durante tale attività, la scorsa notte gli operanti hanno controllato due lounge bar nel centro cittadino e molto frequentati dai giovani, nei confronti dei cui titolari sono state elevate sanzioni amministrative per occupazione abusiva del suolo pubblico, in quanto nell’area pubblica antistante il locale avevano collocato un bancone frigo, con esposizione e somministrazione di bevande, seppur sprovvisti della prevista autorizzazione comunale, irregolarità nella tenuta della cassa, in quanto la cassa non era stata manutenuta e non garantiva la trasmissione telematica delle operazioni IVA, per cattiva conservazione degli alimenti all’interno della cucina, in quanto venivano rinvenuti alimenti privi di tracciabilità. Inoltre, da un controllo del personale è emersa la presenza di tre lavoratori in nero.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della sezione radiomobile hanno concentrato la loro attenzione nei quartieri centrali della città, meta dell’afflusso da parte di molti giovani, in particolare durante la stagione estiva. Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato due veicoli, i cui conducenti, ovvero due uomini di 46 e 25 anni, sono stati sottoposti ad accertamenti mediante etilometro, ed è stata riscontrata la presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore al limite consentito e nello specifico pari a 1,84 grammi di alcol per litro di sangue per il 46enne e pari a 1,53 grammi di alcol per litro di sangue per il 25enne. Pertanto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e i loro veicolo sono stati sequestrati.

Sempre nel corso del servizio, i militari hanno notato un uomo passeggiare per le vie del centro storico, rendendosi conto, però, che si trattava di un 22enne ben noto alle forze dell’ordine, perché sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Pertanto, una volta fermato, lo stesso è stato denunciato per il reato di “evasione” e ricondotto al proprio domicilio, richiedendo all’Autorità giudiziaria l’aggravamento della misura in essere, che veniva disposto dal giudice, permettendo ai carabinieri di condurre il giovane presso la casa circondariale di Caltagirone.