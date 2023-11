Due Torri di Librino, Sunia: "Luogo ancora in attesa di essere riqualificato"

Sarà presentata dal Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini, mercoledì 15 novembre alle ore 10,30 alle “Due Torri” di Librino (viale San Teodoro, palazzina accanto al civico 22) la “Petizione nazionale per il diritto all’ abitare”. L’obiettivo è mettere all’ordine del giorno i temi e le soluzioni per cambiare la politica abitativa nel nostro Paese. Per l’occasione, le segretarie del Sunia Sicilia e Catania, Giusi Milazzo e Agata Palazzolo, consegneranno alla stampa anche i nuovi dati dell'emergenza abitativa a Catania. La scelta di presentare la petizione di fronte alle “Due torri” non è casuale, visto che i tanto attesi lavori di riqualificazione non sono ancora partiti. Le firme raccolte saranno consegnate alle Presidenze di Camera e Senato contestualmente ad una richiesta di incontro per illustrare le proposte contenute nella petizione.