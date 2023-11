Fermati con uno sfollagente, droga e gioielli dal valore 9mila euro: denunciati

Nel corso di mirati servizi per la prevenzione ed il contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio, la polizia ha denunciato in stato di libertà due uomini. Durante un posto di controllo in piazza Della Repubblica, personale delle volanti, ha fermato una auto con due uomini a bordo. I due si sono subito mostrati agitati e nervosi e, pertanto, insospettiti dal loro atteggiamento gli agenti hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale. Sono stati rinvenuti uno sfollagente del “tipo telescopico”, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo hashish, diversi gioielli per un valore di circa 9mila euro, dei quali non i due non stati in grado di fornire alcuna giustificazione in ordine alla loro provenienza. Alla luce dei fatti, uno de due, pregiudicato, assumendosi la paternità dello sfollagente e della sostanza stupefacente, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura. Tutto quanto rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sequestrato.