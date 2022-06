Duplice omicidio ad Acireale, nella frazione di Pennisi: le vittime sono due cugini

Indagini in corso su un duplice omicidio avvenuto ad Acireale, precisamente in via Roccamena, nella frazione di Pennisi. I due cadaveri sono stati ritrovati all'interno di una masseria. Si tratta di due cugini di Librino di 30 e 29 anni, Vito e Virgilio Cunsolo. In base alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri della compagnia di Acireale, del comando provinciale di Catania e la Sis del nucleo investigativo. Al vaglio degli investigatori dell'Arma vi sarebbe la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. Sul posto sono presenti anche i parenti dei due uomini trovati morti, la strada è stata bloccata dalle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza. In corso accertamenti.

In aggiornamento