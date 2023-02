Dusty colpita dall'hackeraggio internazionale, personale a lavoro per limitare i danni alla cittadinanza

L’attacco hacker internazionale che ha colpito anche l’Italia lo scorso sabato 4 febbraio, compromettendo server di aziende e istituzioni in tutta Europa, ha riguardato anche il fornitore di Dusty che custodisce il database delle prenotazioni dei ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti.

"Dati persi e numero verde non attivo, per motivi non imputabili all’azienda che gestisce i servizi ambientali in 19 comuni siciliani. I danni sono dovuti infatti all’hackeraggio dei server della Società ITLAB a cui si affida la Società BLABS che gestisce alcuni dei servizi informatici di Dusty", si legge in una nota dell'azienda.

"Per limitare i disservizi e rimettere subito in moto la macchina, Dusty ha predisposto due differenti moduli online disponibili sul portale ufficiale. Il primo modello è riservato a chi ha effettuato la prenotazione fino al 3 febbraio, per confermarla o spostarla. Il secondo modulo è dedicato invece alle future prenotazioni per il ritiro di rifiuti ingombranti. In entrambi i casi gli utenti verranno ricontattati tramite email o telefono. La Dusty, inoltre, si è da subito attivata con le amministrazioni comunali con cui collabora per veicolare attraverso i loro canali ufficiali la modalità di contatto attraverso i moduli".

FORM PER CHI HA GIA' UNA PRENOTAZIONE: https://form.jotform.com/230343070009341

FORM PER CHI DEVE PRENOTARE : https://form.jotform.com/230342846611350