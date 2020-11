Coronavirus, perde la vita un dipendente della Dusty

Tra le vittime del Covid19 anche un dipendente della Dusty di circa 46 anni. P.P, queste le sue iniziali, svolgeva servizio nella raccolta dei rifiuti in città e l'azienda esprime rammarico e dispiacere puntualizzando che l'accaduto spingerà ad essere ancora più rigorosi nella applicazione di protocolli di sicurezza. Il dipendente era già affetto da altre patologie pregresse che hanno reso il virus ancor più aggressivo.

"Da quando si è venuti a conoscenza del Coronavirus lo scorso marzo, sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti come da normativa, per evitare il diffondersi del contagio. L'igiene ambientale è un servizio essenziale ed anche per questo sono stati e vengono rispettati tutti i protocolli di sicurezza, dalla sanificazione continua degli automezzi al mantenimento delle distanze e utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Cosi come i tamponi che vengono effettuati con cadenza ciclica", ha inoltre aggiunto l'azienda. I dipendenti hanno manifestato il loro cordoglio per la scomparsa del collega chiedendo, conseguentemente, massima attenzione per le condizioni lavorative e per la sicurezza.