Dusty esegue 70 tamponi sul personale: tutti negativi

Sono risultati tutti negativi i 70 tamponi effettuati privatamente presso il laboratorio di analisi cliniche Girlando e Paravizzini di Catania. L'amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo, dopo aver segnalato all'Asp che un dipendente si trovava in isolamento domiciliare poiché un suo stretto congiunto è risultato positivo al Covid-19, nei giorni scorsi aveva disposto di far sottoporre al tampone tutti gli operatori venuti in contatto con la persona in questione. Una procedura avviata al fine di tutelare la salute del personale. Dusty ha quindi attivato ulteriori procedure di sicurezza mettendo in isolamento domiciliare non solo l'operatore ma anche gli addetti della stessa squadra operativa. Ha inoltre disposto il collocamento in ferie di tutti gli operatori entrati in contatto con quel dipendente. Sono stati modificati i turni del personale al fine di poter garantire il mantenimento dei servizi previsti dal capitolato d'appalto.

