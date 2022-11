E-Medine centro Europe Direct Catania per iniziative a sostegno dei cittadini

L’organizzazione non profit e-Medine è il nuovo centro Europe Direct Catania promosso dalla Commissione europea. Europe Direct è una rete europea promossa e coordinata dalla Direzione generale comunicazione della Commissione europea. Attualmente l’Italia conta 47 centri Europe Direct (ED) e l’Unione Europea più di 400. Europe Direct promuove attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini alla democrazia europea.

I centri ED facilitano la comprensione del funzionamento dell’Unione tramite politiche attive inclusive e il contatto diretto con comunità locali e rappresentanti della Commissione UE. La rete agisce come intermediario tra l’Unione Europea e i cittadini a livello locale e si occupa d’informazione e comunicazione sul territorio, organizzando iniziative e progetti.

Il centro Europe Direct Catania e-Medine veicolerà i valori europei tramite: pubblicazioni, campagne pubblicitarie, workshop, convegni. Per favorire la “dissemination” verranno diffuse informazioni e news sulle azioni dell’UE, il programma Next Generation EU, la Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFE) e le iniziative legate all’Anno europeo dei giovani. I contenuti informativi del centro ED saranno sempre reperibili sul sito di e-Medine alla sezione “Europe Direct Catania”. Inoltre, la presenza di e-Medine su LinkedIn, Facebook e YouTube favorirà la comunicazione tra il team Europe Direct Catania e i cittadini. È in programma un evento di lancio questo dicembre dove si coinvolgeranno tanti attori tra cui sicuramente i media, le scuole, le associazioni giovanili, gli incubatori d’impresa e tante altre realtà.