E' uscito il primo singolo dell'artista catanese Alice Blasi in arte Alice B

È uscito il 14 febbraio 2024 il primo singolo dell'artista catanese Alice Blasi in arte Alice B. L'artista, ancora nemmeno maggiorenne, ha scritto la sua prima canzone intitolata "Ammore" prodotta da Marco Di Dio per l'etichetta catanese Roccascina Audioproduzioni. Il singolo, che anticipa l'album in uscita nel 2025, ricorda sonorità senza tempo come The Cure and The Smiths. Per gli amanti del rock e della new wave music sarà un piacere ascoltarla: Alice B.