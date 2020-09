Aeroporto, aumentano i collegamenti di EasyJet da Catania per Milano e Londra

EasyJet ha annunciato un ulteriore incremento dei collegamenti da Milano verso il sud Italia, aumentando le frequenze tra Milano Malpensa e gli aeroporti di Catania e Bari, oltre a quelli annunciati di recente verso Palermo.

In dettaglio nella prossima stagione estiva la compagnia opererà fino a 8 voli giornalieri da Milano a Catania e viceversa, fino a 5 voli giornalieri da Milano a Palermo e viceversa. EasyJet ha inoltre aumentato i collegamenti tra la Sicilia e il Regno Unito, prevedendo fino a 3 voli settimanali tra Catania e Londra Luton nella prossima stagione invernale e fino a 7 voli settimanali nell'estate 2021.

"Senza dubbio ci troviamo ad operare in un contesto diverso da quello a cui eravamo abituati e le continue restrizioni imposte sui viaggi internazionali continueranno ad avere un impatto negativo sulla domanda di viaggio per il prossimo futuro. Per questo siamo determinati a concentrare i nostri sforzi e investimenti dove la domanda e' piu' forte e meno incerta, come il mercato domestico italiano e, in particolare, i flussi tra Milano e il Sud Italia - ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia -sono felice di annunciare un ulteriore aumento dei nostri voli tra Milano Malpensa e il sud Italia e di poter dare quindi ai nostri clienti maggiore scelta e flessibilità di orario per loro piani di viaggio".