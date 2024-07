Ebat Ciala Catania, seimila kit contro il caldo per gli operai agricoli

Seimila kit per la prevenzione dei colpi di calore a cui sono esposti quotidianamente gli operai agricoli. Questa l’iniziativa dell’Ebat Ciala Catania che prosegue senza sosta la propria attività per garantire la sicurezza dei lavoratori. Nei prossimi giorni i kit per la protezione individuale, costituiti da una borraccia termica per l’idratazione e da un cappello di paglia a tesa larga, saranno distribuiti alle aziende della provincia. L’obiettivo è prevenire gli infortuni degli operai, costretti a lunghe esposizioni al sole che, ogni anno, sono causa di disturbi della salute anche gravi. Nei mesi scorsi sul tema è stata raggiunta una prima intesa tra governo regionale, sindacati, Inps, Inail e associazioni datoriali per la redazione di un testo sullo shock termico, che vieta ai lavoratori impegnati all’aperto di svolgere attività negli orari più caldi, in particolare nella fascia tra le 12 e le 16.

“Per noi la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità – spiega Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala Catania – Gli agricoltori sono tra i lavoratori maggiormente esposti allo stress termico ambientale. Da noi poi le temperature estive raggiungono picchi record e, come sappiamo, il grande caldo può causare rischi non indifferenti per la salute. I kit che distribuiremo rappresentano di certo solo un piccolo sollievo per i tanti lavoratori impegnati nei campi ma - conclude Petralia - sono il segnale di un impegno costante per rendere sempre più sicuri i luoghi di lavoro”.