Sicurezza sul lavoro, l'Ebat Ciala dona dodici defibrillatori alle aziende agricole etnee

L’Ebat Ciala ha pubblicato un bando per l’assegnazione di dodici defibrillatori portatili destinato alle aziende agricole della provincia etnea. Due i requisiti richiesti: essere in regola con i versamenti all’Ente bilaterale negli ultimi due anni e avere almeno duemila giornate lavorative annue denunciate. Le aziende che vorranno partecipare alle procedure di assegnazione dovranno farne richiesta inviando la domanda, scaricabile dal sito www.ciala.it, debitamente compilata, all’indirizzo di posta elettronica certificata prestazioni.ciala@pec.it, a partire dalle ore 12 dell’8 maggio ed entro le ore 12 del 31 maggio 2024.

Nel caso in cui le richieste pervenute fossero superiori al numero di defibrillatori previsti, l’ordine cronologico di invio della richiesta determinerà l’assegnazione dei dispositivi. La distribuzione dei defibrillatori sarà accompagnata da corsi di formazione obbligatori per il conseguimento di idonea certificazione per eseguire le manovre in ambiente extra ospedaliero da parte di personale non sanitario.

L’Ebat Ciala Catania garantirà la formazione di due lavoratori per ognuna delle aziende assegnatarie. Si tratta di un supporto salvavita importante, soprattutto in zone rurali e remote dove c’è scarsa densità di presidi medici, a disposizione anche dei cittadini, che consentirà di innalzare il livello di sicurezza nelle campagne e sui luoghi di lavoro. “La diffusione di defibrillatori automatici e delle competenze di base per il loro utilizzo – spiega Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala – sono fattori importanti per innalzare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare un bando per l’assegnazione dei defibrillatori alle aziende agricole che ne faranno richiesta. È fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione. Per noi – conclude – gli aspetti legati alla sicurezza sono prioritari”.