Eccellenze gusto e ospitalità, a Catania "Best in Sicily" con Cazzullo e Farinetti

La quattordicesima edizione del premio Best in Sicily ideato da "Cronache di Gusto" e dedicato alle eccellenze del gusto e dell'ospitalità si svolgerà lunedì 11 marzo alle ore 17 al Teatro Massimo Bellini di Catania. Due gli ospiti di punta all'interno della cerimonia che premierà varie categorie del comparto agroalimentare e della ristorazione. Il primo è Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, autore di libri di grande successo e conduttore del programma "Una giornata particolare" in onda su La 7. Cazzullo terrà un intervento che traccia una visione della Sicilia, coniugandola con la sua storia e il suo futuro.

L'altro è Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore di tante cantine e aziende agroalimentari. Farinetti già presente in altre edizioni di Best in Sicily, parlerà della "Sicilia che piace". A condurre la serata sul palco sarà Betty Senatore, speaker di Radio Capital.

"Best in Sicily - dice Fabrizio Carrera, direttore del giornale online "Cronache di Gusto" - non è un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo per tante aziende impegnate con professionalità e passione nel settore agroalimentare e in quello turistico. Un modo per sfatare un radicato luogo comune, ovvero che nessuno sia profeta in patria. Un riconoscimento di siciliani a una Sicilia produttiva, orgogliosa, ottimista e pronta ad affrontare le sfide del futuro".