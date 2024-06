Ecocar risponde ai "dubbi" di Grasso (Mpa) sulla figura dell'ispettore ambientale

"Prendendo atto della nota diffusa da Orazio Grasso, capogruppo Mpa al consiglio comunale di Catania, ci si sente in dovere di evidenziare che qualsiasi azione venga intrapresa nell’ambito del controllo del territorio può solo servire a migliorare la raccolta differenziata". E' quanto si legge in una nota di Ecocar Ambiente. "L’approvazione da parte del Consiglio comunale del regolamento per le procedure sanzionatorie e l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale saranno forse piccoli passi, ma concorrono alla realizzazione di un progetto che prevede una città più pulita. Ed è inoltre un segnale positivo da parte dell’Amministrazione, che noi stessi abbiamo più volte sollecitato in tal senso. Ecocar plaude dunque all’iniziativa".

"Riteniamo infatti che il servizio di vigilanza ambientale e controllo del territorio, specie se svolto a cura di soggetti che dispongono di potere sanzionatorio, rappresenti un solido contributo all’opera svolta da Aziende come la nostra. Intanto Ecocar prosegue con un’attività capillare e quotidiana di pulizia e raccolta dei rifiuti - continua la nota - Da mesi cerchiamo di veicolare un messaggio chiaro: abbiamo bisogno di tutti, perché tutti noi vogliamo vivere in una città più pulita. Il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti per quanto ci riguarda è efficiente e facilmente accessibile, basta una chiamata al numero verde. Inoltre a breve ci sarà consegnato il primo centro comunale di raccolta del lotto sud, che permetterà ai cittadini di conferire direttamente i rifiuti più “ostici” ottenendo tra l’altro uno sgravio sulla Tari. L’obiettivo è far crescere la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma per fare questo serve l’aiuto di tutti".