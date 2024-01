EcoTour, la campagna itinerante sulla raccolta differenziata prosegue con altre dieci tappe

La campagna itinerante di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata "Eco Tour" prolungherà il calendario di iniziative fino al prossimo mese di aprile, con dieci tappe in nuovi siti del territorio comunale.

La proroga è stata decisa dal consorzio Gema, in sinergia con l’assessorato alle Politiche per l’Ambiente guidato da Salvo Tomarchio. L'obiettivo è quello di continuare a offrire nei vari quartieri un servizio molto apprezzato dai cittadini nel corso dei precedenti 15 appuntamenti, con l'allestimento di infopoint tematici, la distribuzione di kit mastelli per la raccolta differenziata e la realizzazione di isole ecologiche itineranti per il conferimento.

Questo è il nuovo calendario, con date e siti che prevedono attività dalle ore 8 alle 12 del mattino:

20 gennaio, via SS. Maria Assunta;

17 febbraio, corso Martiri della Libertà;

24 febbraio, via Fiume (area antistante stazione ferroviaria Catania Ognina);

2 marzo, piazzale Asia (area “Le Ciminiere”);

9 marzo, via Imperia;

16 marzo, piazza Verga;

23 marzo e 6 aprile, via Torresino (area antistante scuola F. De Roberto);

13 aprile e 20 aprile, corso Indipendenza (area antistante Istituto Gemmellaro).

Nei siti saranno allestite isole ecologiche per il conferimento di rifiuti ingombranti e di elettrodomestici dismessi (Raee) e, contestualmente, per il ritiro di kit di mastelli per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani.

Sarà possibile conferire lavatrici, divani, mobili, reti, apparecchi elettronici, frigoriferi, sedie, biciclette e oggetti ingombranti di varia tipologia e natura, ad esclusione di materiali edili inerti, vernici, pneumatici e altri rifiuti speciali.